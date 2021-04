Layers of Fear: in arrivo su PS VR il 29 aprile

Bloober Team ha annunciato che il suo gioco horror-psicologico uscito originariamente nel 2016 Layers of Fear arriverà su PlayStation VR il 29 aprile. La versione VR del titolo in questione è già disponibile per Oculus Rift e HTC Vive, ma sarà sicuramente interessante vedere come i giocatori verranno messi alla prova col porting PS VR.

Nel comunicato stampa che ha accompagnato l’annuncio il team di Bloober afferma infatti che il porting è “una continuazione della strategia dell’azienda per portare i suoi giochi horror di qualità su piattaforme popolari di realtà virtuale”, suggerendo così l’idea che potrebbero arrivare presto altri loro titoli in VR. D’altronde è risaputo che i giochi sono dieci volte più spaventosi in VR, pertanto non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questa nuova versione del titolo horror.

Layers of Fear è un’avventura in prima persona, nella quale il giocatore sperimenta direttamente la terribile follia di un artista maledetto, e dove vivere il dramma e i tormenti di quest’uomo significa anche entrare in contatto con le sue ossessioni più brutali, portando alla luce un passato infelice ma al contempo decisamente inquietante… E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Sapevate inoltre che al momento Bloober Team sta lavorando a un nuovo horror per un “publisher famoso”?