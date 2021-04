Edge of Eternity: in arrivo su PC per l’8 giugno

Edge of Eternity uscirà dall’Early Access e sarà lanciato per PC tramite Steam l’8 giugno con un enorme aggiornamento che aggiunge 20 ore di gioco in più e porta la storia del gioco al termine, hanno annunciato l’ editore Dear Villagers e lo sviluppatore Midgar Studio. Le versioni per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One seguiranno nel quarto trimestre del 2021, così come Xbox Game Pass. GS2 Games aveva precedentemente annunciato l’ intenzione di lanciare un’edizione fisica per PlayStation 4 insieme al lancio della console del gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

In un mondo dilaniato, il popolo di Heryon intraprende una guerra disperata contro un misterioso invasore. Mentre questo conflitto che oppone magia e tecnologia cresce a proporzioni catastrofiche, una nuova minaccia emerge dal campo di battaglia. Affronta epiche battaglie a turni mentre segui Daryon e Selene nella loro ricerca per trovare una cura alla corrosione divorante e salvare il mondo di Heryon.

Caratteristiche principali