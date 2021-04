Warner Bros ampliano la partnership con Bubba Watson per Golf Clash

Warner Bros. Games e Playdemic annunciano la rinnovata collaborazione con il giocatore di golf professionista e due volte vincitore del Masters Tournament, Bubba Watson, con nuovi contenuti personalizzati per il pluripremiato gioco per dispositivi mobili Golf Clash. Dall’8 al 10 aprile gli utenti potranno sfidarsi a colpi di buche nella Bubba’s 9-Hole Cup, un torneo da tre turni che si disputerà nel pittoresco campo da golf virtuale di Souther Pines. Disponibile da oggi (7 aprile), così come la modalità allenamento, aperta a tutti i partecipanti che desiderano perfezionare ancora i propri colpi prima dell’inizio della Bubba’s 9-Hole Cup, in programma per giovedì 8 aprile.

Watson, inoltre, offre al pluripremiato gioco Golf Clash una serie di accessori personalizzati, dando la possibilità ai giocatori di dare un tocco di stile in più alle loro migliori azioni sul campo digitale. Dall’8 al 10 aprile, i fan potranno ricevere la nuova versione della Bubba Ball ufficiale, caratterizzata da un colore rosa elegante, e una gamma di potenti abilità che rispecchiano il valore di Watson anche fuori dal tee. Dall’8 all’11 aprile i giocatori potranno anche ottenere Bubba Tee, Bubba Hole Explosion e l’icona animata Bubba Emote (che recita “UR Welcome!”) e il messaggio in chat di Bubba (“High Bomb!”). Inoltre, l’evento in-game Bubba’s One Shot Challenge che premia chi si avvicina di più alla buca e che si ispira alla popolare funzionalità Golden Shot è di nuovo disponibile e lo sarà fino all’11 aprile, offrendo così ai partecipanti la possibilità di vincere la nuova Bubba Ball facendo un “hole-in-one”.

Ecco le dichiarazioni di Watson: