Lenovo Legion Phone Duel 2: prezzi e dettagli del nuovo smartphone da gaming

Lenovo ha annunciato il suo più potente smartphone da gaming, Lenovo Legion Phone Duel 2. Il crescente numero di giocatori da mobile che ha raggiunto i 2,6 miliardi lo scorso anno3, segna l’inizio di una nuova era con un gran numero di device tra cui scegliere ed esperienze di gioco sempre più immersive. Non tutti gli smartphone sono uguali, però, e se ciò che conta è vincere, l’unico modo per liberare il potenziale dei giocatori è utilizzare un dispositivo pensato per vincere. Progettato per offrire prestazioni estreme, con funzioni avanzate per mettere il giocatore al centro dell’azione e dargli un vantaggio competitivo, il nuovo Lenovo Legion Phone Duel 2 incorpora la tecnologia Advanced Technology Architecture (ATA 2.0) di seconda generazione per una simmetria senza precedenti nella modalità di gioco in orizzontale. Il raffreddamento avviene in maniera intelligente grazie all’incredibile combinazione di una grande camera di raffreddamento passivo a vapore e di un sistema attivo Twin Turbo-Fan che offrono un sistema completo di regolazione termica per ottenere le massime prestazioni con un FPS affidabile.

Offerto nelle colorazioni Ultimate Black e Titanium White4 , Lenovo Legion Phone Duel 2 presenta un’illuminazione RGB, la piattaforma top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile, fino a 18GB di memoria LPDDR5 e fino a 512GB di storage UFS 3.15. I comandi Octa-Trigger e il feedback Dual HaptiX restituiscono al gamer un’esperienza analoga a quella del controller di una console che è al contempo intuitiva da usare e incredibilmente precisa per una sessione di gioco più immersiva. Il grande display AMOLED (2460 x 1080) HDR 10+ da 6,96 pollici presenta un refresh rate ultrarapido da 144Hz e un touch sampling rate di 720Hz.

In modalità orizzontale, la videocamera pop-up per i selfie da 44MP consente ai giocatori di divertirsi con funzioni basate su intelligenza artificiale (AI) quali la rimozione dello sfondo e l’applicazione di filtri stilizzati ed effetti per avatar animati. Quattro microfoni ottimizzati a cancellazione del rumore forniscono una qualità audio ottimale per lo streaming anche in ambienti rumorosi. All’interno, la doppia batteria con una capacità totale di 5.500 mAh è più grande del 10% rispetto alla generazione precedente, mentre la ricarica rapida da 90W6 e le due comode porte USB Type-C® consentono di utilizzare il dispositivo senza che i cavi di alimentazione rallentino il gioco7. Grazie al nuovo, potenziato Lenovo Legion Realm, i giocatori da mobile in ambiente Android™ possono accedere con facilità a un completo ecosistema che risponde alle loro esigenze e nutre la loro passione per il gaming, grazie anche a una vivace rete di gamer e influencer, alle notizie più recenti, a offerte su giochi e a eventi online8.

Più potenza nelle mani dei giocatori

“I giochi per smartphone stanno diventando sempre più sofisticati e immersivi e richiedono una sempre maggiore abilità”, ha commentato Jerry Tsao, vice president, Mobile Gaming Group, Lenovo. “Quando siamo entrati nel mercato del mobile gaming lo scorso anno, come prima cosa abbiamo rivisto l’architettura del sistema, che abbiamo nominato ATA 1.0, per concentrarci sull’utilizzo in orizzontale per il gaming. Da allora abbiamo cercato di innovare ulteriormente e siamo entusiasti di presentare l’architettura ATA 2.0 su Lenovo Legion Phone Duel 2 per riunire il meglio del design orientato ai giocatori con nuove esperienze immersive”

“Quando vincere è importante, anche il dispositivo dev’essere vincente. La piattaforma Snapdragon 888 5G Mobile è alla base del nuovo, potente smartphone di Lenovo con un incremento del 35% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente, oltre a una completa gamma di funzioni premium”, ha aggiunto Alex Katouzian, senior vice president and general manager, Mobile, Compute and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. “Lenovo Legion Phone Duel 2 è progettato per utilizzare al meglio la potenza di Qualcomm Snapdragon Elite Gaming e mette nelle mani dei giocatori il controllo completo di uno dei migliori dispositivi mobile da gaming attualmente disponibili”.

Caratteristiche principali e specifiche:

Sistema di raffreddamento integrato attivo Twin Turbo-Fan Cooling

Maggiore potenza significa maggiore produzione di calore. Lenovo spinge oltre i confini della progettazione di smartphone per il mobile gaming con il sistema integrato attivo di raffreddamento Twin Turbo-Fan che consente di mantenere il bilancio termico del dispositivo per poter giocare più a lungo. Progettata per aiutare a risolvere problemi di surriscaldamento, l’architettura bilanciata ATA 2.0 dello smartphone Lenovo Legion consente alla CPU di essere posizionata al centro, in modo che le mani degli utenti siano lontani da ogni dissipazione di calore. Per un migliore controllo termico, i due ventilatori lavorano congiuntamente per far circolare aria fresca fra i componenti caldi e assicurare il massimo raffreddamento e prestazioni ottimali.

Collaborazione continua per elevate prestazioni

Basato sulla piattaforma Snapdragon 888 5G Mobile, Lenovo Legion aggiunge innovazione con il rivoluzionario design ATA 2.0 per l’utilizzo in orizzontale e tecnologie di raffreddamento concepite per mantenere le massime prestazioni durante sessioni di gaming prolungate. Il sistema integrato Snapdragon X60 5G Modem-RF fornisce connettività 5G con connessioni sub-6GHz and mmWave, inclusa connettività dual 5G SIM2, per consentire di giocare con ping più bassi e al contempo mandare video in streaming. Qualora la connessione 5G si dovesse interrompere, il dispositivo si connette automaticamente al Wi-Fi9 grazie alle sue molteplici antenne.

Massimo controllo e feedback immersivo

Gli otto comandi digitali offrono ai giocatori una seri di vantaggi: quattro tasti ultrasonici ai lati, due touchpoint sullo schermo capacitivo posteriore, e due force touchpoint nel display. Il posizionamento degli Octa-Trigger è studiato per seguire perfettamente la presa naturale del giocatore quando lo smartphone è tenuto orizzontalmente, consentendogli di associare un maggior numero di azioni, armi, strumenti o incantesimi per ottenere un vantaggio nei combattimenti. Denominati Dual HaptiX, I nuovi motori lineari a vibrazione aptica offrono un feedback incredibilmente preciso al tocco che, insieme alla qualità del display e ad un suono avvolgente, restituiscono un’esperienza d’uso realmente immersiva.

Pop-up camera stream-ready da 44MP

La pop-up camera da 44MP con lente autofocus ultra-grandangolare e angolo di campo di 84° offre agli streamer una resa incredibile dei dettagli ed eccellenti prestazioni in condizioni di luce bassa10. Grazie al comodo formato pop-up, il posizionamento per utilizzo in orizzontale e la funzione di rimozione dello sfondo, lo smartphone è pronto a trasmettere ovunque si trovi l’utente. Gli streamer possono accedere a sfondi ed effetti in tempo reale e anche utilizzare avatar virtuali per creare nuovi personaggi e divertirsi con amici e fan.

Incredibile display da gaming AMOLED a 144Hz

Il fantastico display da gaming AMOLED (2460 x 1080) HDR da 6,92 pollici, presenta un rapidissimo referesh rate di 144 Hz e una velocità di reazione al touch sampling di 720Hz per non perdere nemmeno un colpo quando si gioca. Il processore Pixelworks™ i6 basato su AI restituisce una resa visiva brillante, colori più ricchi e dettagli più nitidi, alzando l’asticella per il gaming immersivo e multimediale. Costruito per la massima efficienza, il chip i6 presenta caratteristiche quali AI Display Processing, HDR Always-on, AI-Picture Quality Engine, Auto Adaptive Display, Skin Tone Accuracy e Dark Noise Suppression. Un’attenuazione DC senza sfarfallamento, un controllo fluido della luminosità e la certificazione TÜV Rheinland® aiutano a proteggere la vista dei gamer dall’affaticamento11.

Doppie batterie con ricarica veloce a 90W e doppie porte USB-C

Pensate per bilanciare il peso del telefono nelle mani dei giocatori, le doppie batterie offrono una potenza totale di 5.500 mAh per estendere il tempo di gioco e le videochiamate. Ciascuna batteria da 2.750 mAh è posizionata ai lati dell’hardware centrale per l’elaborazione dei dati. 17 minuti di ricarica ultraveloce assicurano fino a 4.500 mAh di potenza7 attraverso le doppie porte laterali USB Type-C da 90W, mentre una ricarica completa richiede solo 30 minuti7. Questo livello avanzato di ricarica veloce consente di accendere il telefono e giocare senza la preoccupazione di rimanere senza carica come per gli smartphone da 4.500mAh e 120W.

Prezzi e disponibilità