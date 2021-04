Destroy All Humans annunciato su Nintendo Switch: ecco quando arriverà

Il remake di Destroy All Humans è disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4, dove ha visto un aggiornamento il quale ha introdotto delle migliorie su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con miglioramenti al framerate e caricamenti più veloci ma, a quanto pare, l’opera videoludica arriverà su un’altra piattaforma a breve.

Ebbene, stiamo parlando della versione Nintendo Switch, di cui è stata annunciata proprio nel corso della giornata odierna insieme al trailer d’annuncio. THQ Nordic ha recentemente rivelato che Destroy All Humans per l’ibrida targata Nintendo sarà disponibile a partire dalla giornata del 29 Giugno, in cui, oltre la Standard Edition, ci saranno anche la DNA Collector’s Edition e la Crypto-137 Edition. Insomma, per tutti coloro che non possedessero le piattaforme per cui è originariamente uscito tale remake, è senz’altro un’ottima notizia.