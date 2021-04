Deathloop ufficialmente rimandato al 14 settembre

Soltanto ieri vi abbiamo nuovamente parlato di Deathloop, l’interessante produzione action FPS targata Bethesda e Arkane Lyon eppure, come un fulmine a ciel sereno, il publisher ha in queste ore dichiarato che si è presa la decisione di spostare la pubblicazione al Q4 dell’anno.

L’avviso arriva tramite l’account ufficiale Twitter. Anche Deathloop, quindi, rientra tra gli innumerevoli titoli posticipati tra lo scorso anno e questo. Ricordate però che la suddetta opera venne precedentemente annunciata per questa estate, per poi essere rimandata già una prima volta al 21 maggio.

Arkane Lyon e Bethesda hanno quindi deciso di pubblicare l’intrigante produzione il 14 settembre 2021. Non proprio una data così vicina, purtroppo. Le piattaforme di destinazione, invece, non subiscono alcuna variazione, rimanendo così PC e PlayStation 5.

DEATHLOOP è un FPS next-gen di Arkane Lyon, il pluripremiato studio che ha creato Dishonored. In DEATHLOOP, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso loop temporale sull’isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno.

Ogni nuovo loop è un’opportunità per cambiare. Sfrutta le conoscenze acquisite a ogni tentativo per modificare lo stile di gioco, aggirandoti furtivamente per i livelli o combattere ad armi spianate. A ogni loop scoprirai nuovi segreti, otterrai informazioni sui tuoi bersagli e sull’isola di Blackreef e amplierai il tuo arsenale. Grazie ad abilità soprannaturali e armamento incredibile, sfrutterai questi strumenti per uccidere in modo convincente e devastante. Personalizza la tua dotazione con saggezza per sopravvivere a questo gioco tra cacciatore e preda.