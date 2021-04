ROCCAT è ufficialmente partner della League Championship di League of Legends

ROCCAT, leader del settore degli accessori per PC e del conosciutissimo brand di Turtle Beach ha quest’oggi annunciato di aver aperto una collaborazione pluriennale con la League Championship Series (anche conosciuta col nome di LCS). Infatti, durante gli appuntamenti del suddetto evento, verranno usati in maniera esclusiva accessori targati ROOCAT.

Come partner principale, la partecipazione del famoso brand inizierà con le Mid-Season Showdown Finals 2021 previste per il 10 e 11 aprile 2021, per poi proseguire in giugno. A gennaio 2022, la partership ricomincerà con LCS Lock In Tournament, seguito dalla stagione regolare e con il culmine previsto per il Mid-Season Showdown 2022. Sono previste ulteriori stagioni dopo il 2022.

Questo è un grande momento per ROCCAT. Ho creato questo marchio perché volevo creare accessori per PC più performanti che permettessero ai gamer PC di vincere di più, e perché sapevo che questi giocatori avrebbero creato una comunità appassionata di fan. I giocatori e i fan di League of Legends sono tra i più affezionati di tutto il mondo, e l’opportunità di introdurre il marchio ROCCAT a milioni di fan di LoL, e di collaborare e approfondire significativamente la loro connessione al gioco che amano è un onore e un privilegio.



Quando la LCS tornerà alla sua trasmissione classica, ROCCAT equipaggerà la LCS Arena & in-house LCS Arcade con un assortimento delle sue ultime attrezzature. Tra queste: le cuffie da gaming Elo, le tastiere Vulcan, il mouse Burst e i mousepad Sense. Le tastiere Vulcan Pro e Vulcan TKL Pro, oltre ai mouse Burst dispongono della nuovissima tecnologia Titan Optical Switch di ROCCAT che registra i click fino a 100 volte più velocemente di switch meccanici standard e dura due volte più a lungo.

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ROCCAT nella famiglia LCS. Essere in grado di lavorare con un marchio che mostra lo stesso nostro livello di passione e attenzione verso i loro utenti è qualcosa di speciale. Abbiamo testato in prima persona la qualità della linea di ROCCAT e sappiamo che i loro prodotti sono progettati per i gamer PC di un certo livello. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con loro per fornire le migliori esperienze possibili ai nostri fan, per molti anni a venire

Infine, sappiate che strategie e tattiche dei giocatori professionisi di LoL verranno esaminate al dettaglio dai shoutcaster della lega durante il “Flip The Switch Replay Moment” che ROCCAT e LCS stanno sperimentando dall’LCS Studio. Qualora voleste più informazioni sui prodotti top di ROCCAT, potete visitare il sito ufficiale a questo indirizzo.