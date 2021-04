Spellbreak Capitolo 2: The Fracture parte oggi

Il pluripremiato studio di giochi indipendente Proletariat ha annunciato oggi che Chapter 2 The Fracture, l’ultimo aggiornamento per il loro gioco di maghi, stegoni ed incantesimi d’azione multiplayer, Spellbreak, è ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il capitolo 2 è l’aggiornamento più significativo del gioco dal lancio, introdurrà leghe competitive, modalità di gioco Dominion basata su obiettivi, nuovi contenuti della storia basati sulle missioni, matchmaking migliorato, aggiornamenti delle mappe, nuovi talenti, oggetti cosmetici e altro ancora.

“Con l’introduzione delle Leghe come parte della nuova modalità di gioco Dominion, la competizione in Spellbreak non è mai stata più agguerrita. Il Capitolo 2 The Fracture continua la nostra miscela unica di narrazione e gameplay, espandendo ulteriormente il mondo di Spellbreak e aprendo nuove opportunità per i giocatori di connettersi.” ha affermato Seth Sivak, CEO di Proletariat.

La nuova modalità Dominion trasformerà il combattimento di Spellbreak con intense partite 5 contro 5 in cui i giocatori si contendono il controllo di tre punti strategici sulla mappa di gioco mentre esilia il maggior numero possibile di avversari. I giocatori competitivi possono anche mettersi alla prova nelle leghe classificate mentre giocano a Dominion, avanzando allo stato di Leggenda e raccogliendo badge esclusivi e altri premi cosmetici.

Spellbreak, Chapter 2 The Fracture continua anche la storia delineata per la prima volta nel Capitolo 1 The Spellstorm, invitando i giocatori a prendere parte attiva alla battaglia senza fine tra i Vowbreakers e i Vowkeepers attraverso 12 settimane di missioni guidate dalla storia progettate. per inserirsi nel gameplay centrale di Spellbreak, creando un’azione davvero unica e un’esperienza narrativa guidata.

Per ulteriori informazioni, visitare www.playspellbreak.com.

Per entrare a far parte di una delle comunità di Discord più grandi di giochi, visita discord.gg/spellbreak.

Gli streamer, gli influencer e i creatori di contenuti sono incoraggiati a iscriversi all’elenco dei creatori di Spellbreak su https://playspellbreak.com/creators.