Microids e IMPS firmano accordo per i futuri adattamenti videoludici dei Puffi

Microids e IMPS, quest’ultimo detentore dei diritti dei Puffi, hanno annunciato di aver firmato un accordo riguardante lo sviluppo di ben quattro nuovi videogame dei Puffi. I generi saranno tra loro diversi e verranno lanciati in un arco di 5 anni.

Siamo entusiasti per questo ambizioso accordo con IMPS, poiché estende in modo duraturo e ancora più promettente la nostra partnership. Lavorare su un franchise così ricco, capace di parlare a tutte le generazioni, ci permette di creare un’ampia varietà di giochi diversi: ce ne sarà per tutti i gusti! Inoltre, grazie a questa partnership e all’incredibile notorietà internazionale dei Puffi, Microids rafforza e diversifica in modo significativo il suo catalogo di importanti IP. “È un grande piacere collaborare con Microids, ci fidiamo completamente della loro capacità di creare giochi iconici, creativi e meravigliosi con i nostri piccoli Puffi. Sono sicura che sia i bambini che gli adulti saranno felici. Inoltre, con la nuova serie TV dei Puffi che sarà trasmessa in tutto il mondo nel 2021, la loro notorietà crescerà ancora di più! Sono davvero orgogliosa di consolidare il nostro legame con un’altra società del gruppo Media Participations.



Oltre a questi quattro giochi in arrivo, i Puffi faranno parte della line-up 2021 di Microids: il nuovo gioco dei Puffi annunciato lo scorso maggio verrà infatti lanciato alla fine dell’anno. Intitolato The Smurfs Mission Vileaf e sviluppato da Osome Studio, il gioco arriverà contemporaneamente su PC, PlayStation4, console Xbox One e Nintendo Switch. In questo nuovo platform d’avventura in 3D, i Puffi dovranno ancora una volta contrastare i piani malvagi di Gargamella per salvare il loro villaggio e l’intera foresta.