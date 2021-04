Streets of Rage 4: annunciato nuovo DLC, numero di vendite supera i 2.5 milioni

Dotemu, publisher e sviluppatore, assieme a Lizardcube e Guard Crush Games, gruppo dietro il riuscito e acclamato picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4, hanno annunciato poco fa che il suddetto titolo riceverà un nuovo DLC a pagamento.

Mr. X Nightmare, una volta acquistato, renderà disponibili ben 3 nuovi personaggi giocabili e una nuova modalità Sopravvivenza, in arrivo nel tardo 2021. Inoltre, fanno sapere, un update gratuito verrà pubblicato assieme al contenuto a pagamento, il quale aggiungerà per tutti i giocatori, nuovi elementi.

Infine, l’intera compagnia fa sapere che Streets of Rage 4 ha ora superato i 2.5 milioni di download tra tutte le piattaforme. Vi ricordiamo che la produzione è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Il grande classico Streets of Rage, conosciuto in Giappone come Bare Knuckle (ベア・ナックル Bea Nakkuru), consiste in una trilogia di picchiaduro famosa per il suo indimenticabile gameplay e per le musiche elettroniche con influenze dance.