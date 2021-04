Borderlands 3 Director’s Cut classificato per Nitnendo Switch, annuncio in arrivo?

Siamo proprio oggi al cospetto del forse ultimo DLC per la creazione di successo di 2K e Gearbox Software, Borderlands 3. Parliamo del DLC Director’s Cut il quale sarà disponibile per Xbox One, PC, PS4, Xbox Series X|S e PS5.

Stando ad una nuova classificazione da parte dell’ente PEGI però, pare che il DLC potrebbe esser in futuro esser pubblicato per la console ibrida Nintendo Switch. Funzionerà in modo nativo o tramite cloud come altri grossi titoli prima di lui?

C’è da dire che Gearbox, in realtà, non ha mai parlato di una possibile versione Switch ma, come ormai ben sappiamo, le classificazioni possono essere solitamente prese come mezze verità, atte ad indicare un probabile annuncio nel breve futuro.

Noi di GamesVillage vi terrà al corrente della situazione non appena ne sapremo di più. Intanto, qui potete leggere di più riguardo Borderlands 3 Director’s Cut.