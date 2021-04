Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour a Milano

AWR Music Productions e Square Enix hanno annunciato oggi che il FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour arriverà presto anche in Italia con unica tappa a Milano.

La tappa, fortunatamente, prevede ben due date: mercoledì 15 dicembre e giovedì 16 dicembre 2021 al Teatro Arcimboldi di Milano. Entrambe vedranno l’inizio del concerto a partire dalle ore 20:30.

Tutto questo, ovviamente, Emergenza COVID-19 permettendo.

I biglietti del Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour saranno in prevendita da domani 9 aprile a mezzogiorno (12:00 p.m. CEST), ad un prezzo scontato del 20%. L’acquisto sarà disponibile presso il link di seguito riportato https://ffvii-remakeconcerts.com/concert/ffvii-milan/ a partire dall’orario prestabilito.

I biglietti saranno poi in vendita al grande pubblico a partire dalle 10:00 del 13 aprile.

Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour, presentato da AWR Music Productions, è un elettrizzante nuovo concerto basato esclusivamente sul rivoluzionario titolo Square Enix. Goditi i nuovi arrangiamenti sinfonici basati sull’iconica colonna sonora di Final Fantasy VII composta da Nobuo Uematsu, nonché i nuovi brani realizzati per Final Fantasy VII Remake, tra cui il tema principale “Hollow”.

Il concerto vedrà la partecipazione di un’orchestra e un coro composti da oltre cento musicisti, guidati dal direttore Arnie Roth, vincitore di un premio Grammy. In contemporanea saranno proiettate scene emozionanti in alta definizione del gioco, create esclusivamente per questo concerto da Square Enix.

Immergiti nel mondo di uno dei più visionari titoli della storia dei videogiochi grazie a questa nuova esperienza di concerto multimediale!