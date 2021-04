Hot Wheels Unleashed: tutte le novità dallo showcase!

È da poco andato in scena il Gameplay Showcase annunciato da Milestone un paio di giorni fa e dedicato al suo nuovissimo titolo racing arcade, Hot Wheels Unleashed, ispirato al celeberrimo brand di casa Mattel. Si è trattato di un vero e proprio show, che ha celebrato i famosi modellini automobilistici a tutto tondo, coinvolgendo anche Ricardo Briceno, vicepresidente del reparto marketing di Mattel, oltre a Michele Caletti, executive producer di Milestone e Federico Cardini, lead game designer del gioco.

Entrando nel vivo della presentazione, l’evento ci ha spiegato come Hot Wheels Unleashed sia un’esperienza videoludica senza precedenti come sostenuto proprio da Briceno:

“Questo sarà un videogame come nessun altro. Per la prima volta avremo la possibilità di sperimentare come ci si senta ad essere rimpiccioliti alla dimensione di un giocattolo, e potremo fingere di essere in una Hot Wheels, girando su un tracciato”



Hot Wheels Unleashed ci darà la possibilità di costruire i nostri tracciati, sperimentando con i più disparati pezzi di pista disponibili, arrivando anche a farci sfidare le leggi della fisica (a “piegare la realtà” insomma) e mettendo alla prova la nostra fantasia, spingendoci a sperimentare, assemblare, creare combinazioni sempre nuove. Le sensazioni pure dei modellini di una volta trasportate in formato videoludico.

Per quanto riguarda il pezzo forte, ossia le automobili, ci saranno oltre 60 modelli disponibili, tutti presi, ovviamente, dall’impressionante parco auto di casa Hot Wheels, e soprattutto che saranno rese con un livello di dettaglio grafico (almeno a giudicare dal gameplay) che le rende praticamente identiche alle loro controparti reali.

Dobbiamo inoltre tenere presente che quanto mostrato in questo primissimo gameplay da Milestone proviene da una versione alpha del gioco e che quindi, con tutta probabilità, ci saranno moltissimi cambiamenti prima dell’uscita vera e propria, ma possiamo sostenere con tranquillità che si tratterà di un gioco di racing davvero rivoluzionario.

Hot Wheels Unleashed uscirà su PC così come su tutte le principali console. Una data, per il momento, non è stata ancora svelata.