L’attacco dei giganti: ecco la lettera del team per la fine del manga!

L’attacco dei giganti ha raggiunto la sua conclusione. Il capitolo 139 è uscito ponendo fine alla terribile vicenda di Eren Jaeger e degli eldiani. Si chiudono così oltre 11 anni di serializzazione, e una delle opere manga più influenti di questa generazione. Un’opera che rimarrà nella storia e che farà scuola, e al cui successo non ha contribuito soltanto il maestro Hajime Isayama, ma anche un team di professionisti ai quali l’opera mancherà, forse, ancor più che a noi fan.

Per questo i ragazzi del team editoriale de L’attacco dei giganti hanno voluto condividere via Twitter la loro lettera di addio all’opera, nella quale hanno confidato quanto mancherà loro il lavoro sull’opera e che sta generando una marea di reazioni degli appassionati.

“Questo mondo non è esistito finché, nel 2009, non è stato costruito da parole e immagini, gli è stato dato significato, si è trasformato in una storia, pubblicato nel primo numero di Bessasu Shonen Magazine serializzato per undici anni e sette mesi da Hajime Isayama. Di certo non sono stati undici anni e sette mesi di sole buone notizie. La serie è stata colpita da problemi, tristezza e addii.

[…] Anche così, crediamo che non ci sia nulla di più bello che le persone possano condividere emozionihe non possono essere messe su carta durante una storia. Ci rende felici che siamo stati in grado di provare questa sensazione con i lettori e i partner de L’attacco dei giganti. Anche se questa serie è giunta alla fine, questi ricordi continueranno a scaldare per sempre i nostri cuori Grazie per averlo letto. La nostra battaglia è soltanto iniziata!”

Insomma, un congedo dai fan pieno d’amore, con l’annuncio che il team sia pronto a proseguire verso nuovi progetti, che non vediamo l’ora di scoprire. Tuttavia, per i fan non è ancora giunto il momento di abbandonare il mondo creato da Hajime Isayama: la seconda parte dell’ultima stagione dell’anime, curato dallo studio d’animazione MAPPA, arriverà soltanto il prossimo inverno. Abbiamo ancora un’avventura da condividere con Eren, Armin, Mikasa e tutti gli altri.