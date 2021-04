Kodansha annuncia le nomination ai Manga Awards

Come è ormai tradizione, Kodansha, l’editore giapponese specializzato nella pubblicazione di manga, e reduce dall’enorme successo de L’attacco dei giganti, ha annunciato le nomination per la quarantacinquesima edizione annuale dei Manga Awards.

Sono tredici i titoli che andaranno a concorrere in tre categorie, quella di miglior manga shonen, quella di miglior manga shojo e infine quella di miglior manga generalista. I vincitori per ogni categoria verranno annunciati il prossimo 13 maggio. Di seguito tutte le nomination, divise per categoria

Miglior manga shonen

Fire Force di Atsushi Ohkubo. Serializzata su Weekly Shonen Magazine, l’opera segue le imprese della forza speciale che deve spegnere i misteriosi incendi causati da persone che iniziano a subire delle combustioni spontanee. Shinra, un ragazzo dai poteri unici, è pronto a unirsi alla squadra. Riuscirà la Fire Force a mettere fine a questi strani fenomeni?

di Atsushi Ohkubo. Serializzata su Weekly Shonen Magazine, l’opera segue le imprese della forza speciale che deve spegnere i misteriosi incendi causati da persone che iniziano a subire delle combustioni spontanee. Shinra, un ragazzo dai poteri unici, è pronto a unirsi alla squadra. Riuscirà la Fire Force a mettere fine a questi strani fenomeni? Frieren Beyond Journey’s End di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe. Serializzato su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, il manga ha come protagonista la maghetta elfica Frieren e i suoi compagni di avventure, pronti a tutto per sconfiggere il Re dei Demoni, in un viaggio che sarà anche di grande maturazione per il personaggio.

di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe. Serializzato su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, il manga ha come protagonista la maghetta elfica Frieren e i suoi compagni di avventure, pronti a tutto per sconfiggere il Re dei Demoni, in un viaggio che sarà anche di grande maturazione per il personaggio. That Time I Got Reincarnated as a Slime di Taiki Kawakami. Serializzato su Shonen Sirius, questo manga è il prototipo di ogni isekai. Quando Mikami, un trentasettenne di Tokyo del tutto ordinario, muore, finisce per risvegliarsi in un mondo fantasi, ma nel corpo di uno slime. Tuttavia, nulla vieta anche a una creatura simile di diventare un eroe.

di Taiki Kawakami. Serializzato su Shonen Sirius, questo manga è il prototipo di ogni isekai. Quando Mikami, un trentasettenne di Tokyo del tutto ordinario, muore, finisce per risvegliarsi in un mondo fantasi, ma nel corpo di uno slime. Tuttavia, nulla vieta anche a una creatura simile di diventare un eroe. Blue Lock di Maneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. Serializzato su Weekly Shonen Magazine, il manga si concentra sulla nazionale di calcio giapponese. Dopo l’eliminazione dai mondiali del 2018, la Japanese Football Union ha dato il via a un programma di scouting nelle scuole superiori per creare la squadra perfetta in vista della Coppa del Mondo del 2022.

Miglior manga shojo

Defying Kurosaki-kun di Mahino. Serializzato su Bessatsu Friend ha come protagonista Yu Akabane, una ragazza che vuole dare una svolta alla sua vita e che è decisa ad uscire con il bellissimo Shirakawa-kun. Ma la sua occasione sembra andare in fumo quando incontra il temuto Kurosaki-kun. I piani di Yu stanno per cambiare…

di Mahino. Serializzato su Bessatsu Friend ha come protagonista Yu Akabane, una ragazza che vuole dare una svolta alla sua vita e che è decisa ad uscire con il bellissimo Shirakawa-kun. Ma la sua occasione sembra andare in fumo quando incontra il temuto Kurosaki-kun. I piani di Yu stanno per cambiare… A Condition Called Love di Megumi Morino. Serializzato in Dessert, il manga è incentrato sulla sedicenne Hotaru che ha sempre preferito la sua famiglia e gli amici all’amore. Ma dopo un pomeriggio con il suo compagno Hananoi, e la sua dichiarazione d’amore il giorno dopo, Hotaru sente che qualcosa sta per cambiare…

di Megumi Morino. Serializzato in Dessert, il manga è incentrato sulla sedicenne Hotaru che ha sempre preferito la sua famiglia e gli amici all’amore. Ma dopo un pomeriggio con il suo compagno Hananoi, e la sua dichiarazione d’amore il giorno dopo, Hotaru sente che qualcosa sta per cambiare… Honey Lemon Soda di Mau Morita. Serializzato su Ribon il manga ha come protagonista Uka Ishimori, pronta a intraprendere la sua esperienza alle superiori, ma nulla sta andando secondo i suoi piani. Almeno finché Uka non incontra Kai, un suo compagno di classe coi capelli color limone.

di Mau Morita. Serializzato su Ribon il manga ha come protagonista Uka Ishimori, pronta a intraprendere la sua esperienza alle superiori, ma nulla sta andando secondo i suoi piani. Almeno finché Uka non incontra Kai, un suo compagno di classe coi capelli color limone. A Sign of Affection di Suu Morishita. Serializzato su Dessert, il manga si incentra sulle difficoltà di comunicazione tra Yuki e Itsuomi. Riusciranno i due a rivelarsi i loro sentimenti reciproci?

Miglior manga generalista

I Want to Hold Aono-kun so Badly I Could Die di Umi Shiina. Una storia d’amore forte e struggente, serializzata su Afternoon, dove l’idea di toccarsi, di stringersi è alla base di tutto.

di Umi Shiina. Una storia d’amore forte e struggente, serializzata su Afternoon, dove l’idea di toccarsi, di stringersi è alla base di tutto. Sweat and Soap di Kintetsu Yamada. Serializzato su Morning, D Morning, il manga propone una storia d’amore giocata sul profumo e sull’odore.

di Kintetsu Yamada. Serializzato su Morning, D Morning, il manga propone una storia d’amore giocata sul profumo e sull’odore. Hakozume a Police Box Woman’s Counterattack di Miko Yasu. Kawaai è una poliziotta frustrata e pronta ad abbandonare la sua carriera, ma l’improvvisa promozione al dipartimento investigativo criminale, dove farà coppia con il tenente Fuji, sarà l’inizio di una fase nuova della sua vita.

di Miko Yasu. Kawaai è una poliziotta frustrata e pronta ad abbandonare la sua carriera, ma l’improvvisa promozione al dipartimento investigativo criminale, dove farà coppia con il tenente Fuji, sarà l’inizio di una fase nuova della sua vita. Solo Camping with Just the Two of Us di Yudai Debata. Gen Kinokura vorrebbe soltanto vivere la vita a contatto con la natura, in maniera semplice, campeggiando da solo. Ma un giorno incontra la giovane Rei Kusano, e improvvisamente la solitudine di Gen viene spazzata via…

di Yudai Debata. Gen Kinokura vorrebbe soltanto vivere la vita a contatto con la natura, in maniera semplice, campeggiando da solo. Ma un giorno incontra la giovane Rei Kusano, e improvvisamente la solitudine di Gen viene spazzata via… Miss Yuria’s Red Thread of Fate di Kiwa Irie. Cosa può succedere a una donna di cinquant’anni che perde il suo amato marito soltanto per scoprire che aveva un giovane amante? Questo manga cerca di rispondere a questa incredibile domanda…

Anche quest’anno Kodansha ha preferito non inserire la categoria di miglior manga per bambini, che pure era presente negli scorsi anni, ma che a partire dal 2015 è stata cancellata.

L’anno scorso i Manga Award sono stati assegnati a Tokyo Ravengers di Ken Wakui, per la categoria miglior manga shonen, Our Precious Conversation di Robico, per la categoria miglior manga shojo e infine The Blue Period di Tsubasa Yamaguchi, come miglior manga generalista.