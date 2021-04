The Way of the Househusband: esordio negativo per l’anime Netflix

Gli anime, si sa, sono un’industria in continua crescita, e nell’epoca dell’intrattenimento on-demand e delle piattaforme streaming, non è raro che alcune serie vengano finanziate da grandi major e aziende come Netflix, che vogliono investire in modo importante sull’animazione giapponese. Dopo aver annunciato, durante lo scorso AnimeJapan 2021, l’arrivo di ben quaranta nuove serie anime, Netflix ha fatto esordire la prima di queste, The Way of the Househusband.

Tuttavia sembra proprio che l’esordio di questa nuova serie sia stato tutt’altro che apprezzato dai fan. Sotto la lente d’ingrandimento dei fan sono finite infatti le animazioni dell’opera, considerate poco fluide e mal fatte. L’opera è stata prodotta da Netflix in collaborazione con lo studio d’animazione J.C. Staff, che sta subendo la maggior parte delle critiche.

The Way of the Househusband è un manga apprezzatissimo, e lo spettacolo teatrale live-action messo in scena in Giappone è stato un vero successo, e per quanto riguarda l’anime, i fan non hanno nulla da dire sulla trama o la sceneggiatura. Sono le animazioni, terribilmente sciatte, che qualcuno è arrivato a definire simili a una “presentazione in Power Point“.

Purtroppo non è la prima volta che J.C. Staff riceve delle critiche per le proprie animazioni: la prestazione tutt’altro che brillante dello studio con la seconda stagione di One-Punch Man, anni fa, causò una simile ondata di polemiche. Tuttavia The Way of the Househusband rimande un’opera a cui dare una possibilità: forse, se riuscirete a passare sopra agli aspetti tecnici rivedibili, potreste apprezzarne pienamente lo spirito.