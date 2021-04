Disgaea RPG: disponibile dal 12 aprile per mobile in occidente

Disgaea RPG verrà lanciato per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play il 12 aprile in occidente, ha annunciato l’editore Boltrend Games: il pre-download sarà disponibile il 12 aprile. Disgaea RPG è stato lanciato in Giappone da Nippon Ichi Software il 19 marzo 2019. Di seguito una panoramica del gioco, tramite le sue pagine del negozio:

Il Netherworld, un luogo più profondo dell’oceano più profondo e più oscuro della caverna più oscura. È un mondo caotico governato da demoni, mostri e Superni. Nessuno sa bene dove trovarlo. Ma ora questo luogo oscuro si aprirà a tutti i giocatori. Entra nell’Oltretomba, prova a sollevare l’Overlord più forte in una strana ma emozionante avventura.

Caratteristiche principali