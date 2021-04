NEO The World Ends With You: uscita in estate su Nintendo Switch, PS4 e PC

Finalmente Square Enix ha rivelato con un nuovo trailer (che potete trovare in calce all’articolo) la data di uscita per NEO The World Ends With You: l’action RPG, infatti, verrà lanciato il 27 luglio per Nintendo Switch e PlayStation 4. Ma non è tutto! Il titolo arriverà anche su PC tramite Epic Games Store nel corso dell’estate 2021.

Ambientata dopo il gioco originale (e tre anni dopo l’anime che sta per uscire), la storia segue il protagonista Rindo mentre partecipa al Gioco dei Demoni. Resta ancora da vedere cosa sta accadendo intorno nel frattempo, e come ad esempio si inseriscono gli antagonisti precedenti quali Koki e Sho. Il trailer accenna solamente a un misterioso individuo che sta arrivando in soccorso di Rindo e dei suoi amici, e che potrebbe essere identificato con il Neku del primo gioco. Di seguito vi riportiamo la panoramica del gioco.

Storia – Era solo un altro giorno apparentemente normale a Shibuya, ma non per Rindo. Poteva dire che c’era qualcosa di diverso nella città. Una ragazza con un’aura minacciosa appare davanti a lui, identificandosi come un cosiddetto Demone. Con un po’ di trepidazione, Rindo decide di giocare a questo Gioco dei Demoni , ma c’è qualcosa di strano…

– Gli ultimi giocatori che si sono uniti al Gioco dei Demoni: i . Rindo (doppiato da Paul Castro Jr. in inglese, Yuuma Uchida in giapponese): uno dei giocatori più recenti del Gioco dei Demoni. Rindo è un liceale per il quale la ricerca di informazioni sul suo telefono è una seconda natura. Preferisce seguire il flusso e, sebbene non esca fuori dal suo modo di interagire con gli altri, non li respingerà se vengono da lui per primi. Spinto nel gioco senza nemmeno rendersene conto, ora è il leader de facto dei Wicked Twisters.

Sistema: Scansione – Scansiona per leggere i pensieri della gente! La scansione è uno degli psichismi fondamentali a disposizione dei Giocatori. Premi il pulsante per iniziare a scansionare l'ambiente circostante, che ti permetterà di leggere i pensieri delle persone e visualizzare i nemici noti come Rumore. Il Rumore inizierà a inseguirvi se ti avvicinerete troppo, ed entrando in contatto con uno inizierà il combattimento. Toccate rapidamente diversi simboli Rumore per iniziare una battaglia a catena. Esaminate l'ambiente circostante per vedere cosa hanno in mente gli abitanti di Shibuya. Potreste imbattervi in alcune informazioni importanti, quindi assicuratevi di scansionare spesso!

Battaglie di squadra – Alleatevi per abbattere il Rumore! Ogni compagno di squadra può equipaggiare uno spillo alla volta. Premi il pulsante corrispondente per scatenare lo psichismo in esso contenuto. Semplici controlli mantengono il combattimento in movimento! Cambiate gli psichismi della vostra squadra cambiano il vostro equipaggiamento di spilli. Scegliete tra centinaia di spilli che vi consentiranno di attaccare il Rumore, curare il vostro team o potenziare le abilità dei vostri alleati!

A differenza del suo predecessore, l’esplorazione e il combattimento in NEO: The World Ends With You sono completamente in 3D: invece di combattere con due membri del team e gestire il doppio schermo, ora possiamo controllare Rindo in battaglia mentre l’IA gestisce i membri del nostro gruppo.

Tra l’altro, coloro che acquisteranno il gioco tramite Square Enix Store o Square Enix e-Store entro il 26 agosto riceveranno il contenuto scaricabile “Reapers’ Game Survival Set“, che include i seguenti tre elementi di gioco:

“Mutazione” (Distintivo) – Effetto: ripristina gradualmente gli HP della squadra tenendo premuto il pulsante.

“Koumokuten” (oggetto di moda) – Abilità: aumenta significativamente gli HP.

“Twister -NEO MIX-” (CD) – Effetto: può impostare la musica di sottofondo della schermata del menu su “Twister -NEO MIX-“.

Gli utenti che invece acquisteranno il gioco tramite PlayStation Store o Nintendo eShop entro il 26 agosto riceveranno il “Legendary Threads Set“, che contiene cinque oggetti equipaggiabili usati un tempo dal leggendario Neku. Si tratta di elementi che normalmente non sono disponibili fino a quando non si procede in maniera notevole nella storia. Il set comprende: