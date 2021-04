Path of Exile 2: Grinding Gear Games pubblica un nuovo trailer

Il gioco di ruolo d’azione di Grinding Gear Games Path of Exile 2 è stato annunciato per la prima volta a novembre 2019 e, sebbene non abbia ancora una data di lancio ufficiale, i trailer di gioco pubblicati dallo sviluppatore mantengono vivo l’interesse dei giocatori. Il gioco introdurrà una nuova trama composta da sette atti e gli eventi si svolgono in contemporanea a quelli della campagna del primo titolo: sia la trama originale che quella nuova porteranno al finale dell’espansione Echoes Of Atlas.

L’ ultimo trailer di Path of Exile 2 rivela un gameplay ricco di azione mostrando alcuni dei vari ambienti e dungeon che i giocatori potranno esplorare. Durante l’evento in live streaming che ha presentato in anteprima il nuovo trailer, Grinding Gear Games ha spiegato ciò che veniva mostrato nel filmato: durante il secondo atto, i giocatori inseguiranno una carovana di proprietà di una tribù chiamata Faridun attraverso il deserto di Vastiri. All’inizio del video, una grande porta di pietra blocca il percorso, guidando i giocatori in un’avventura nel Traitor’s Passage per sbloccare le porte e aprire la strada all’ingresso della carovana. Il gioco introdurrà un nuovo sistema di abilità, classi e miglioramenti al gioco, pur mantenendo tutti i contenuti di espansione del primo titolo. Queste modifiche hanno lo scopo di mantenere la profondità del precedente sistema, mentre allo stesso tempo rimuovono alcuni dei problemi riscontrati dai giocatori.

Inoltre, il sistema di progressione delle armi e delle armature in è stato completamente rifatto, inclusi nuovi modelli di personaggi e animazioni: gli oggetti già acquistati, come oggetti cosmetici e contenuti di gioco, saranno ancora disponibili. Sono inoltre previste modifiche all’albero delle abilità passive del gioco e ad altri sistemi di gioco di base. Path of Exile 2 è in fase sviluppo e non ha ancora una data di lancio ufficiale.