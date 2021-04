PUBG: disponibile l’aggiornamento 11.1

In PUBG è adesso disponibile il nuovo aggiornamento 11.1, un update che vede il ritorno della mappa dinamica di Paramo, l’introduzione dell’item Emergency Pickup, aggiornamenti ai sistemi Mastery Medal e PUBG ID e molto altro ancora. Insomma, abbastanza da divertirsi con questa nuova Stagione.

Come mostrato nel video della patch (che vi riportiamo in calce all’articolo), indubbiamente il cambiamento più grande consiste nella reintroduzione di Paramo -compresi i mutevoli e dinamici effetti meteorologici generati dal suo vulcano-, la mappa dinamica 3×3 aggiunta nella Stagione 9 per poi venire rimossa in quella successiva. Al team di PUBG Corps piace mescolare le cose con una rotazione delle mappe variata, visto che Paramo era stata rapidamente sostituita nella Stagione 10 con la mappa urbana denominata Haven.

L’aggiunta dell’Emergency Pickup nell’inventario dei giocatori, d’altro canto, consentirà loro di usarlo per schierare un pallone Fulton ad alta quota di cui la squadra potrà usufruire. L’intero gruppo, infatti, può essere sollevato in aria e trasportato in una nuova posizione per poi scendere con il paracadute sul campo di battaglia. Questa soluzione è fatta apposta per uscire da una posizione difficile e frenetica, superare la tempesta, scegliere un nuovo punto da saccheggiare e altri casi simili.

Anche il sistema delle Mastery Medals sta ricevendo un aggiornamento: ci sono, infatti, ben 10 nuove medaglie che possono essere sbloccate. Inoltre, i giocatori possono ora sfoggiare le loro medaglie sul nuovo ID PUBG revisionato. Una novità davvero interessante!

Vi ricordiamo che PUBG è attualmente alla sua Stagione 11 e che è disponibile per dispositivi mobile, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S.