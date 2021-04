Wonder Boy Asha in Monster World: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Un nuovo trailer di Wonder Boy: Asha in Monster World è stato pubblicato dallo sviluppatore Artdink Corporation e dal’editore ININ Games, che solo lo scorso anno hanno annunciato, presentandolo come un remake di Monster World 4 del 1994: ora il trailer più recente mostra il gameplay del titolo. Di seguito una descrizione del gioco:

La storia parla di Asha, appena divenuto un guerriero per la sopravvivenza del suo regno. Gli invasori proveranno a prendere il possesso del mondo catturando i 4 Spiriti. Asha parte in un viaggio per salvare gli Spiriti assieme alla misteriosa creatura Pepelogoo, conosciuta nella capitale Rapadanga. Grazie a Pepelogoo, Asha potrà combattere e, i giocatori potranno farlo con doppi salti, gliding, e andranno avanti risolvendo rompicapi grazie all’aiuto della misteriosa creatura. Saranno presenti elementi RPG, come l’equipaggiamento e l’acquisto di questo tramite l’oro ricevuto sconfiggendo i nemici.

Wonder Boy: Asha in Monster World è una versione completamente rimasterizzata del gioco del 1994 per Mega Drive / Sega Genesis. A gennaio è stato mostrato un trailer di gioco di Wonder Boy: Asha in the Monster World. Il nuovo trailer mostra combattimenti all’interno di grotte, viaggi attraverso castelli e mostra le varie regioni che i giocatori potranno esplorare durante il gioco. Inoltre, il trailer mostra anche il gameplay che i fan possono con Asha e Pepelogoo, che risolvono enigmi e affrontano combattimenti superando le difficoltà solo se si collabora per affrontare questa grande avventura.

Nel trailer sono presenti elementi che suggeriscono l’intervento del team dell’originale Monster World 4 nello sviluppo di Wonder Boy: Asha in Monster World, incluso il creatore Ryuichi Nishizawa. anche Shinichi Sakamoto è tornato per dirigere la musica e il suono all’interno del gioco. Nel frattempo, Maki Ōzora si prende cura del colorato design dei personaggi e Takanori Kurihara è il direttore creativo. Wonder Boy: Asha in Monster World uscirà nel secondo trimestre del 2021 per PC, PS4 e Switch.