Nintendo: Doug Bowser promette un E3 2021 “divertente e coinvolgente”

Ci avviciniamo sempre di più all‘E3 2021, uno degli eventi più importanti dell’anno e di cui già sono state comunicate ufficialmente le date. A causa della grave emergenza sanitaria causata dalla pandemia, anche quest’anno l’evento sarà solamente digitale. Tra le varie aziende che vi prenderanno parte c’è anche Nintendo, i cui piani per l’E3 2021 includono una presentazione virtuale che, a detta del boss di Nintendo of America, Doug Bowser, sarà “divertente e coinvolgente“.

In un tweet postato di recente, infatti, Bowser non si spinge fino a dichiarare che Nintendo sta pianificando un’altra grande presentazione in stile Direct per la sua parte nello show, ma è la conclusione più logica considerando il suo approccio ai vari E3 precedenti.

Sarà fantastico riportare l’industria dei videogiochi insieme ai nostri fan questo giugno. Renderemo il format virtuale divertente e coinvolgente. Non vedo l’ora di vedervi tutti a giugno!



Quando l’E3 2020 è stato annullato a causa della pandemia, diverse aziende del settore hanno ripreso con i propri eventi durante l’estate. Nintendo non ha fatto una conferenza stampa diretta all’E3, anche se ha avuto una serie di Nintendo Direct mini durante tutto il corso di un anno in cui si è fatta piuttosto sentire l’assenza dell’azienda, con un solo vero Nintendo Direct nel mese di febbraio. Resta da vedere se è pronta per un altro spettacolo di quella portata (o anche più grande) all’evento di giugno.

Con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD in uscita il 16 luglio su Nintendo Switch, ci aspettiamo qualche dettaglio in più sul gioco in questione, ma sarebbe anche il momento ideale per Nintendo per condividere ulteriori piani circa la celebrazione del 35° Anniversario di Zelda o magari sull’attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, di cui è stato mostrato solo un breve trailer all’E3 del 2019… Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!