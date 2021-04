Epic Games Store: 3 giochi gratuiti la prossima settimana

Epic Games Store ha cambiato le sue offerte settimanali gratuite all’inizio di oggi, rimuovendo Tales of the Neon Sea per sostituirlo con 3 Out of 10: Season 2. La sitcom animata interattiva sarà disponibile da oggi fino al 15 aprile, dando così ai giocatori che desiderano richiedere il gioco una settimana di tempo per andare allo store per PC e riscattare la loro copia. Come sempre per le promozioni, il cambio porta con sé anche notizie su cosa succederà agli omaggi settimanali di Epic Games Store, che ha subito annunciato di offrire ai suoi utenti ben 3 giochi gratuiti a partire dal 15 aprile: Deponia: The Complete Journey, Ken Follett’s The Pillars of Earth e The First Tree.

Deponia è la classica avventura punta e clicca di Deadalic Entertainment che riesce a coltivare una base di fan appassionati quando ha fatto il suo ritorno nel 2012. Il gioco si svolge in una versione del mondo che è degenerata in un mucchio di spazzatura, con i ricchi e i famosi che vivono in una città sopra a quelli così sfortunati da rimanere bloccati di sotto. Assumiamo il ruolo di Rufus che, dopo aver incontrato una donna del mondo di sopra, escogita un piano audace per sfuggire alla sua vita nel mucchio di spazzatura e avventurarsi nella città sovrastante. Lungo la strada, dovremo completare enigmi, interagire con gli NPC e indagare sull’eccentrico mondo del gioco.

Anche Ken Follett’s The Pillars of Earth è un’avventura punta e clicca, adattamento dell’omonimo best-seller dello scrittore inglese Ken Follett. Il gioco si svolge nell’Inghilterra del 12° secolo, seguendo tre diversi protagonisti mentre si adoperano nella costruzione di una cattedrale. A differenza del libro, ai giocatori è concesso di cambiare gli eventi della famosa storia attraverso pesanti decisioni morali, alterando il destino dei personaggi, il tutto in uno stile 2D unico dove spiccano 200 sfondi dipinti a mano.

Infine, The First Tree è un tranquillo gioco d’avventura 3D che ci mette nei panni di una volpe in cerca della sua famiglia. Lungo la strada, scopriremo sia la storia della maestosa creatura che quella di un giovane ragazzo capace di entrare in connessione con il suo estraneo padre, con entrambe le storie che si intrecciano durante l’esperienza. Il titolo vuole essere un racconto riflessivo in cui noi giocatori esploriamo ambienti sorprendenti mentre ci soffermiamo sui temi alquanto introspettivi.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili sullo store il 15 aprile e saranno riscattabili fino a quando non saranno rimossi dalla promozione il 22 aprile. Tra l’altro, sapevate che sono in programma nuove funzionalità social per Epic Games Store?