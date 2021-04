Diablo 2: gioco più visto su twitch

Un potenziale elevato numero di spettatori, nonostante l’alfa di Diablo 2 sia solo per giocatore singolo in questo momento. La selezione dei giocatori è limitata e casuale e il l’alpha tecnica si conclude lunedì.

Una varietà di streamer hanno avuto accesso all’alfa tecnica di Diablo II: Resurrected, i cui i numeri di spettatori sono rimasti ben a cinque cifre nei rispettivi stream. L’influencer e streamer di Discord Saqib “LIRIK” Ali Zahid si distingue anche tra i migliori canali Twitch che trasmettono l’alfa tecnica di Diablo II: Resurrected.

Durante le prime ore di Diablo II: Resurrected Technical Alpha, il gioco è già stato elogiato per aver mantenuto l’autenticità dell’originale Diablo II, e lì Alpha tecnica è stata straordinariamente positiva. I giocatori possono anche mettere le impostazioni visive su “Legacy Mode” che riporta la grafica a quella di Diablo II, ma quasi tutti gli streamer hanno riprodotto in streaming immagini aggiornate.

Sebbene l’alfa tecnica sia breve e includa solo il gameplay per giocatore singolo, Blizzard ha già confermato che un test multiplayer avverrà più avanti nel corso dell’anno. Data l’immediata popolarità di Diablo II: Resurrected il primo giorno della alpha tecnica, il maggiore accesso e l’interattività del test multiplayer dovrebbe portare il pubblico del gioco a livelli ancora maggiori prima della sua uscita ufficiale, prevista per la fine dell’anno in un data non confermata.

