Enlisted: ora ufficialmente in open beta

Enlisted è ora ufficialmente in open beta, ha annunciato Gaijin Entertainment. Lo sparatutto in prima persona della seconda guerra mondiale è ora scaricabile gratuitamente su PS5, Xbox Series X | S e PC, con il crossplay online abilitato tra le tre piattaforme.

Essendo stato in beta chiusa per un breve periodo (accessibile tramite l’acquisto di un pacchetto fondatore arruolato), Enlisted, gioco della seconda guerra mondiale è ora disponibile per giocare con eventuali progressi e ricompense. Ecco i link di download per PC. Sviluppato dallo studio Darkflow Software, Enlisted dovrebbe sembrare familiare ai fan di Battlefield con il suo marchio storico di guerra online basato su classi.

Invece di spawnare come un singolo soldato, la modalità di gioco predefinita di Arruolato ti farà schierare invece una squadra completa. Giocando nei panni del loro leader, puoi impartire comandi ai tuoi grugniti AI, assumendo il controllo dei compagni di squadra sopravvissuti se vieni ucciso.

