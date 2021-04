Black Desert Online: gratuito per i membri Prime Gaming

Black Desert Online è attualmente disponibile gratuitamente tramite Prime Gaming . I membri del servizio di abbonamento mensile possono immergersi nell’MMO di Pearl Abyss fino al 5 maggio , raccogliendo anche alcuni esclusivi premi di gioco.

Mentre il Game Pass gratuito si applica solo al PC, gli abbonati a Prime Gaming hanno diritto ai contenuti di gioco su tutte le piattaforme. Ecco una rapida carrellata di ciò che troverai su PC e console:

PC

PS4 e Xbox One

Prime Gaming renderà disponibili più premi nei prossimi mesi, con la promozione che terminerà il 30 giugno. Prime Gaming è incluso gratuitamente con l’abbonamento ad Amazon Prime.

Black Desert Online ha recentemente festeggiato il suo quinto anniversario e quest’anno si sta preparando per alcuni grandi eventi. Il gioco ha recentemente rilasciato la nuova classe Sage e dovrebbe lanciare presto un nuovo dungeon PvE.

