Myth Of Empires: alpha test globale il 15 aprile

Myth of Empires è un gioco sandbox multiplayer in fase di sviluppo destinato a raggiungere l’accesso anticipato su Steam. Il team ha annunciato oggi che un imminente test alpha globale è in programma dal 15 aprile al 23 aprile, avvicinandoli gradualmente a tale obiettivo.

Il test alpha è chiuso, quindi il team sottolinea che quelli aggiunti al test saranno limitati. Tuttavia, non ci saranno NDA su coloro che vengono invitati, quindi potrai controllare il gioco in azione tramite stream e video durante il corso dei test. Lo sviluppatore Angela Game ha annunciato l’alfa su Steam, ringraziando i giocatori che si uniscono al gioco PVP.

Il test verrà eseguito a partire dal 16 aprile alle 2:00 GMT (quindi il 15 aprile alle 22:00 ET per coloro che si trovano in Nord America) ed è attualmente pianificato per il 23 aprile, anche se non viene fornito un orario di chiusura esatto. Il team sottolinea anche che se i giocatori non potranno giocare i test verranno aggiunti per tutta la settimana e nel fine settimana.

