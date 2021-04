PUBG New State: superate le oltre 10 milioni di pre-registrazioni

Krafton ha annunciato oggi che il numero di pre-registrazioni per PUBG: New State su Google Play Store ha superato i 10 milioni. Questo recente traguardo arriva subito dopo un precedente annuncio secondo cui le pre-registrazioni per il gioco avevano superato i cinque milioni già nella prima settimana. Con utenti provenienti da oltre 170 paesi, il nuovo traguardo è stato raggiunto in soli 43 giorni dall’attivazione delle pre-registrazioni su Google Play Store, con il sud-est asiatico, le Americhe, il Medio Oriente, l’Europa e l’Asia orientale che hanno visto le adesioni maggiori.

Chi è ansioso di unirsi alla lotta può pre-registrarsi su Google Play Oggi stesso per ottenere una skin esclusiva per il veicolo e le ultime informazioni sul gioco, mentre i pre-ordini sull’App Store saranno disponibili in un secondo momento. Prima dell’annunciato lancio nel corso di quest’anno, Krafton e PUBG Studio hanno anche reso noto che condurranno alpha test in alcuni paesi selezionati durante il secondo trimestre del 2021. Maggiori informazioni saranno condivise più avanti.

Sviluppato da PUBG Studio, pioniere del genere battle royale e creatore di PUBG, il gioco sarà lanciato in modalità free to play su Android e iOS. PUBG: New State ricrea l’esperienza originale battle royale e la potenzia per trasformarla nell’esperienza battle royale più realistica su dispositivi mobili. Oltre a offrire il gunplay più dinamico e realistico per il mobile gaming, il gioco presenta una tecnologia di rendering all’avanguardia che supera i limiti del mobile gaming.