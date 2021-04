Amazon Luna avrà la risoluzione di 720p per una maggiore stabilità

Si ritorna a parlare nuovamente di Amazon Luna, il nuovo servizio cloud gaming proprietario per l’appunto di Amazon. Ebbene, quest’oggi sono arrivate nuove informazioni sulla piattaforma, ricevendo alcuni dettagli su tutti coloro che in casa non hanno una connessione troppo performante. Secondo quanto svelato da Matt Piscatella, noto esperto di NPD Group, ha affermato che su Amazon Luna ci sarà l’opzione per eseguire i giochi in 720p.

Questa soluzione è certamente pensata per soddisfare le esigenze che non possono soddisfare diverse esigenze in termini di connessione. Ecco le parole espressa da Matt Piscatella: