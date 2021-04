Hot Wheels Unleashed Anteprima: adrenalina allo stato puro

In attesa del nuovo titolo MotoGP 21 in uscita il 22 aprile di quest’anno, Milestone ha svelato il gameplay di Hot Wheels Unleashed per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC in occasione dello Showcase dedicato: il nuovo titolo arriverà sul mercato il 30 settembre 2021. Durante il Gameplay Showcase è stato mostrato per l’appunto il primo gameplay tratto dal gioco in versione alpha: il trailer Pure Racing Fun dura solo due minuti, ma ha permesso di capire parte delle meccaniche base del gioco e le sue caratteristiche. Come qualsiasi racing game, l’obbiettivo in Hot Wheels Unleashed è quello di arrivare primi al traguardo superando tutti gli avversari e completare i giri di pista stabiliti.

Hot Wheels Unleashed: correre con la fantasia

Tra le varie caratteristiche del titolo targato Milestone, è possibile, come per il gioco reale che tanto ci ha fatto compagnia durante la nostra infanzia, costruire la propria pista da corsa: potete realizzare incredibili circuiti in ogni ambiente di gioco, combinando pezzi speciali per la pista ed elementi, per le corse, e poi condividere le vostre creazioni con tutto il mondo o gareggiare sui tracciati creati da altri giocatori. Saranno presenti sette livelli di difficoltà e alla fine del livello troverete un boss da sconfiggere (per quanto riguarda la modalità single player). Sarà presente ovviamente una modalità multiplayer, per giocare contro altri giocatori. Inoltre potrete usare la modalità Schermo Condiviso per poter gareggiare in locale con i vostri amici o parenti.

Ogni modello di auto permetterà di utilizzare due tecniche: Driving, per divertirsi durante la guida del gioco e Boosting, dove consumando la barra di energia del boost si otterrà una spinta che garantirà un aumento di velocità assurdo. Il Boosting vi aiuterà nei momenti di difficoltà, come ad esempio per evitare le tele del ragno (Spider Web) che appariranno improvvisamente sul tracciato o sulla stessa Hot Wheels. Proprio come nel gioco reale, sarà possibile fare delle acrobazie e persino saltare sopra un’altra auto. Le collisioni tra le varie macchinine sono state ben realizzate , proprio come i salti e le acrobazie che tengono il giocatore con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, sperando che il proprio modellino riesca a raggiungere l’altro lato della pista. Una cura particolare è stata dedicata ai vari scenari dei tracciati, che sono molto ben definiti e curati nei particolari. Basta pensare al terreno ghiacciato oppure all’aggiunta del ragno che spara le sue ragnatele per bloccare oppure per rallentare i partecipanti. Maggiori saranno le combinazioni tra le piste, maggiori saranno le differenze di terreno e scenari ad ogni singola curva.

Modelli da collezionare

Il trailer presentato al Gameplay Showcase, offre diversi tipi differenti di modelli Hot Wheels da collezionare, ognuno con caratteristiche uniche, come Sharkruiser e Dragon Blaster. I vari modelli sono una riproduzione fedele dei loro corrispettivi reali: ogni Hot Wheels avrà una sua rarità e per l’appunto, sarà presente un sistema di rarità (rarity system) che deciderà il rate di uscita di ogni auto. Ovviamente, sarà possibile personalizzare le proprie auto rendendole uniche. La colonna sonora del gioco ha ritmi frenetici, è coinvolgente ed efficace per il contesto videoludico perché aiuta a percepire il rombo dei motori e la tensione che si genera durante la gara.

Quello che ci aspettiamo però da parte di Milestone è un supporto a lungo termine del gioco, magari con DLC ed eventi pronti a coinvolgere la community. Al momento è difficile elencare qualche punto debole dell’IP dello studio italiano, dato che i minuti di gameplay offerti sono davvero pochi, ma se proprio vogliamo trovare un difetto questo potrebbe presentarsi nei tracciati, che a causa della loro natura potrebbero mancare di personalità e risultare leggermente anonimi. Questo però potrà essere stabilito soltanto quando avremo tra le mani il gioco completo, o almeno una demo giocabile.

In conclusione, il nuovo Hot Wheels Unleashed sembra promettere per gli amanti delle corse automobilistiche. Ci aspettano dunque ore di divertimento interminabili sia in single player che in multiplayer. Ciò che ci fa storcere un po’ il naso risiede nella collezione di auto presenti nel gioco: la speranza è quella di non ritrovarsi di fronte un altro titolo gacha basato sull’acquisto di pacchetti di auto nella speranza di trovare i modellini più rari (e veloci). Speriamo di sbagliare e che Milestone possa garantire a tutti di entrare in possesso di tutte le auto presenti nel gioco in maniera semplice e naturale. Hot Wheels Unleashed arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 30 settembre 2021.