Gwent: disponibile da oggi su Mac con Apple M1

GWENT: The Witcher Card Game di CD PROJEKT RED è ora disponibile per tutti i dispositivi macOS dotati di Apple M1. I giocatori possono scaricare il gioco gratuitamente in questo momento dall’App Store su Mac.

Il gioco, per macOS, funziona con tutti i dispositivi dotati del chip Apple M1 e offre supporto completo per il cross-play e la cross-save con le versioni del gioco per PC (tramite GOG.COM e Steam), Android e iOS. I requisiti di compatibilità del dispositivo possono essere verificati sulla pagina prodotto di GWENT sul Mac App Store.

Per celebrare la nuova versione, il negozio in-game è stato aggiornato con offerte speciali solo per macOS e iOS. Il pacchetto iniziale epico include 35 barili premium in totale: 5 per ciascuna delle espansioni e 5 barili epici premium. Con il Witcher’s Pack, d’altra parte, i giocatori guadagnano 45 barili premium dall’ultima espansione: Way of the Witcher. Scontate del 30%, entrambe le offerte rimarranno disponibili fino al 22 aprile.

GWENT: The Witcher Card Game è disponibile gratuitamente su PC tramite GOG.COM e Steam, nonché su Android, iOS e ora anche su dispositivi Apple M1 con macOS. Per ulteriori informazioni su GWENT, potete visitare playgwent.com.

GWENT è un gioco di carte free-to-play. Alla guida di potenti eserciti del mondo di Witcher, i giocatori combattono l’uno contro l’altro in duelli dinamici multiplayer in diverse modalità, tra cui partite classificate, partite amichevoli e battaglie Draft