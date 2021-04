Resident Evil Village: impostazioni grafiche multiple anche su console

Stando ad alcune recenti dichiarazioni, sembra che Resident Evil Village offrirà più impostazioni grafiche da scegliere anche su console.

In un’intervista con la rivista ufficiale di PlayStation, il director del gioco horror di Capcom, Morimasa Sato, ha affermato, senza però entrare troppo nel dettaglio, che i giocatori potranno scegliere nelle impostazioni grafiche per ottimizzare il gioco secondo le proprie preferenze. “Ci sono impostazioni che permetteranno a ogni giocatore di ottimizzare l’esperienza in base alle proprie preferenze”, ha detto Sato.

Se ci si basa sulla demo Maiden su PlayStation 5 di qualche tempo fa, Resident Evil Village punterà già ai 4K a 60 FPS con ray-tracing abilitato, quindi sarà interessante vedere quali altre opzioni verranno offerte. Guardando ad un recente filmato gameplay, anche su PS4 Pro il gioco sembra girare bene.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio su PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC e Stadia. Nuovi dettagli e filmati di gioco sul titolo saranno rivelati in un nuovo Showcase il 16 aprile. Nel frattempo, anche la seconda demo del gioco è stata recentemente caricata sul backend del PlayStation Network, quindi è probabile che venga pubblicata proprio il giorno stesso dell’evento. A proposito di demo, da ieri è disponibile l’open beta di ReVerse, multiplayer che sarà disponibile gratuitamente acquistando Village.