Super Meat Boy Forever: annunciata la data d’uscita su PS4 e One

Super Meat Boy è stato acclamato, sin dalla sua prima iterazione, da milioni di giocatori. Questi, finalmente, hanno visto l’arrivo di Super Meat Boy Forever lo scorso anno su Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store ma, adesso, una più numerosa fetta di videogiocatori potranno finalmente metter mani sull’action platform di Team Meat.

Il team indipendente ha infatti annunciato la data d’uscita ufficiale dell’opera sulle console PlayStation 4 e Xbox One. Arriverà il 16 aprile al prezzo di €15.99. Vi lasciamo all’annuncio del team, seguito dalla descrizione del titolo e dal nuovo trailer appositamente pubblicato per l’annuncio.

Grande come lo fu per Super Meat Boy fare il suo ritorno su Switch e Epic Games Store, nessun ritorno sarebbe completo senza un giro di vittoria su PlayStation e Xbox. Super Meat Boy Forever non è un “more of the same”. Questo è un Meat Boy evoluto. Ora ha un set di mosse completamente diverso, controlli, power-up e mix di livelli senza fine che possono essere riprodotti per sempre!

Super Meat Boy Forever è ambientato qualche anno dopo gli eventi di Super Meat Boy. Meat Boy e Bandage Girl hanno vissuto felici senza Dr. Fetus per parecchio tempo e ora hanno una bellissima bambina di nome Nugget. Nugget è la gioia in persona e rappresenta tutto per Meat Boy e Bandage Girl. Un giorno, mentre i nostri eroi stanno facendo un picnic, Dr. Fetus spunta fuori dal nulla, tramortisce con una pala Meat Boy e Bandage Girl e rapisce Nugget! Quando i nostri eroi si riprendono e scoprono che Nugget è scomparsa, sanno chi cercare. Si rimboccano le maniche e decidono di non fermarsi fino a quando non avranno salvato Nugget e dato a Dr. Fetus una sonora lezione, che può essere impartita solamente a suon di pugni e calci.