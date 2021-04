Mortal Shell: nuova patch aggiunge l’opzione per i 60 FPS su Xbox Series S

Solo un mese fa, Cold Symmetry ha mostrato il proprio souls-like, Mortal Shell, (che abbiamo anche recensito per voi sul nostro sito) sulla next-gen di Sony e Microsoft. Il team si ritrova oggi ad annunciare una nuova patch che sicuramente renderà non poco felici i possessori dell’opera in versione Xbox Series S.

La “sorella minore” di Xbox Series X infatti, non aveva alcuna opzione per i 60 FPS nei confronti della produzione del team ma ora, grazie al nuovo aggiornamento, Cold Symmetry ha messo fine alla sentita mancanza iniziale.

Inoltre, vi informiamo che un report risalente a circa un mese fa, ha svelato che la produzione gode di una migliore stabilità sulla console Microsoft rispetto a quella Sony. Potete leggerne di più qui. Mentre vi ricordiamo che ora Mortal Shell è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, vi lasciamo al post del team pubblicato su Twitter.

Xbox Series S players, we hear you: enjoy Mortal Shell at a fluid 60fps with the new 1080p setting introduced in the latest update ⚙️ pic.twitter.com/GxCndHPfGV

— Mortal Shell (@MortalShellGame) April 8, 2021