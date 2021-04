Silly Polly Beast è un nuovo roguelike story-driven annunciato per PC

Anji Games, stesso publisher dietro titoli come la saga di Hellrider, 99 Dead Pirates e Futy Turn, ha ora annunciato un nuovo e interessante titolo per PC. Silly Polly Beast si presenta come un roguelike story-driven.

La storia che si cela dietro il nuovo titolo verrà però scoperta pian piano. Difatti, a partire da una data non ancora precisamente fissata del Q3 2021, vedremo arrivare il primo di una serie di episodi.

GamesVillage vi lascia alla descrizione del roguelike Silly Polly Beast, in arrivo su PC tramite Steam. A seguire, infine, potete dare uno sguardo al teaser trailer pubblicato appositamente. A proposito di roguelike: avete visto il forte sconto di Amazon Italia per quanto riguarda Returnal?