Hitman 3: disponibile il primo bersaglio elusivo

Da oggi 9 aprile è disponibile il primo bersaglio elusivo, Il collezionista, in Hitman 3: si tratta di Kody Haynes e si svolge a Dartmoor. Per l’occasione IO Interactive ha pubblicato un video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nel testo che accompagna il video: “Affronta la sfida definitiva di Hitman e abbatti questo obiettivo unico a tempo limitato a Dartmoor. Fai contare i tuoi colpi, non ci sono seconde possibilità. Il collezionista sarà disponibile in HITMAN 3 per 10 giorni.”

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che in questo periodo vengono pubblicati i DLC sui sette peccati capitali.