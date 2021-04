Black Adam: il giovane Bodhi Sabongui nel cast

The Hollywood Reporter svela una nuova aggiunta al già nutrito cast del cinecomic di casa DC Comics Black Adam, le cui riprese inizieranno la prossima settimana: si tratta del giovanissimo Bodhi Sabongui. Il suo ruolo all’interno del film è avvolto dal più totale mistero, sebbene il sito afferma che sarà “un ruolo chiave all’interno del canone del personaggio originale”.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson sarà il protagonista del film nel ruolo principale. Black Adam è diretto da Jaume Collet-Serra da una sceneggiatura firmata da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Merwan Kanzari è nel film in un ruolo top-secret (che i report vogliono essere il villain Ishmael Gregor) mentre Noah Centineo sarà Atom-Smasher. Nel film ci sono anche Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone e Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman. Il film non solo introdurrà il pubblico al personaggio di Black Adam ma anche ai supereroi che compongono la Justice Society. Nel film ci sarà anche Sarah Shahi in un ruolo top-secret.

Il film è uno dei prossimi progetti di casa DC/Warner e New Line Cinema (quest’ultima dopo il successo di Shazam!) ed arriverà nei cinema a partire dal 29 luglio 2022.