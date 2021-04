She-Hulk: Renée Elise Goldsberry nel cast della serie Marvel

Con le riprese imminenti, si sta delineando il cast della nuova serie prodotta dai Marvel Studios: She-Hulk. Deadline conferma l’ingresso nel cast del serial prodotto da Kevin Feige dell’attrice Renée Elise Goldsberry, vista nel musical acclamato ‘Hamilton’. La Goldsberry dovrebbe interpretare un personaggio di nome Amelia, anche se non è chiaro se sarà uno proveniente dai fumetti originali oppure creato ad hoc per lo show.

Tatiana Maslany sarà la protagonista e sarà affiancata da Ginger Gonzaga, che ne interpreterà la migliore amica. Nel cast ritroveremo anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk ma anche Tim Roth, che riprenderà i panni di Emil Blonsky/Abominio dai tempi de L’Incredibile Hulk del 2008.

She-Hulkha debuttato in “Savage She-Hulk” # 1 della Marvel Comics nel 1980, creato dallo scrittore Stan Lee e dall’artista John Buscema. Il suo alter ego è Jennifer Walters, la cugina di Bruce Banner / Hulk, a cui dopo essere stata uccisa viene fornita una trasfusione di sangue da Bruce che la trasforma in un simile mostro verde. In seguito diventa un membro degli Avengers e sostituisce brevemente Ben Grimm in I Fantastici Quattro.

La serie è stata sviluppata da Jessica Gao e diretta da Kat Coiro e da Anu Valia. Dovrebbe debuttare su Disney+ nella prima metà del 2022.