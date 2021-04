Indiana Jones 5: Phoebe Waller-Bridge è nel cast

Con le riprese fissate entro l’estate, James Mangold (Logan – The Wolverine) sta continuando i casting per i ruoli secondari di Indiana Jones 5, nuovo episodio della saga dedicata al personaggio interpretato da Harrison Ford, sviluppato dalla Lucasfilm per Walt Disney Pictures. Deadline conferma quest’oggi che l’attrice Phoebe Waller-Bridge è entrata nel cast del quinto episodio in un ruolo da protagonista femminile.

La Waller-Bridge è un’attrice acclamata per il suo ruolo nel serial Fleagbag che l’ha portata, nel 2019, a vincere un Emmy come miglior attrice protagonista di una serie comedy. Dietro le quinte ha aiutato la realizzazione di Killing Eve ed ha co-scritto il prossimo film di James Bond, No Time to Die. Attualmente sta lavorando con Danny Glover alla serie di Amazon Mr. & Mrs. Smith. L’attrice non è nuova al mondo della Lucasfilm, avendo doppiato il ruolo di L3-37 in Solo: A Star Wars Story.

Harrison Ford tornerà ad interpretare il personaggio in questo nuovo capitolo che, Disney conferma, sarà di nuovo musicato da John Williams. Mangold ha preso le redini del progetto da Steven Spielberg, che resterà a bordo solo come produttore, e produrrà il sequel insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. I dettagli sul film sono top-secret ma sappiamo che Indiana Jones 5 uscirà nei cinema il 29 luglio 2022.