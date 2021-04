Hotel Transylvania: confermato il titolo dell’ultimo film

Il nuovo Hotel Transylvania uscirà prima del previsto e, soprattutto, ha un titolo ufficiale. Deadline conferma che il titolo del nuovo episodio della saga animata si chiamerà Hotel Transylvania: Transformania ed arriverà negli Stati Uniti d’America il prossimo 23 luglio anziché il 6 agosto come previsto inizialmente.

Gli studios stanno prendendo vantaggio degli slot vuoti quest’estate nel panorama delle uscite cinematografiche ed ora Sony ha piazzato il suo film lontano da The Suicide Squad: Missione Suicida, che usciva proprio il 6 agosto, e mettendolo in contrapposizione con un titolo come Old di M. Night Shyamalan. In questa nuova data, Hotel Transylvania: Transformania riuscirà ad uscire il week-end prima di Jungle Cruise, l’avventura per tutta la famiglia della Disney con Dwayne ‘The Rock’ Johnson, ma dopo l’uscita di Space Jam: New Legends e del Cinderella proprio della Sony Pictures.

Questo nuovo episodio è stato definito “l’ultimo capitolo” della saga animata che ha generato ben 1.3 miliardi di dollari di incasso in tre film per la Sony Pictures Animation. La regia del quarto film è affidata a Jennifer Kluska e a Derek Drymon, per la sceneggiatura di Genndy Tartakovsky, ed è prodotto da Alice Dewey Goldstone, Selena Gomez, Genndy Tartakovsky e Michelle Murdocca.