Netflix/Sony: accordo esclusivo di distribuzione tra i due studios

Deadline svela che Netflix e Sony hanno raggiunto un accordo esclusivo che darà alla piattaforma digitale la possibilità di distribuire i titoli dello studio, in esclusiva streaming, a partire dal 2022. Il nuovo accordo, che rimpiazza quello già esistente del 2005 che legava Starz a Sony, permetterà a Netflix di avere i diritti esclusivi dei film Sony – dopo la loro uscita cinematografica – per ben 18 mesi sulla propria piattaforma.

Stando al sito, molte piattaforme erano interessate all’offerta ma Netflix ha sbaragliato tutti con un’offerta di un miliardo di dollari che ha convinto la Sony a cedere. Tra i primi titoli del 2022 che saranno distribuiti su Netflix dopo la loro uscita nei cinema troviamo Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing e Bullet Train. Secondo i report, Sony svilupperà anche dei film direct-to-streaming per il colosso digitale nei prossimi anni.

Netflix avrà anche i diritti esclusivi dei futuri film – sempre a partire dal 2022 – di franchise come Spider-Man, Venom, Jumanji o Bad Boys, e anche le proprietà della Sony Pictures Animation, tra i quali il prossimo Spider-Man: Un Nuovo Universo 2.