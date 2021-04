High School Musical: The Musical: La Serie 2, ecco il trailer

Disney+ ha svelato il trailer e la key art della seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie che debutterà sulla piattaforma streaming da venerdì 14 maggio. Nella seconda stagione, i Wildcats della East High, che si stanno preparando per mettere in scena “La Bella e la Bestia” come musical di primavera, affrontano la scuola rivale North High per vincere una prestigiosa e spietata competizione teatrale tra studenti. I colpi di scena non mancheranno, la lealtà verrà messa alla prova e le canzoni risuoneranno a tutto volume. Questa seconda stagione presenta anche nuovi brani scritti da Olivia Rodrigo e Joshua Bassett.

Oltre a Rodrigo e Bassett, nel cast tornano Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders. Guest star di questa stagione sono Derek Hough, Olivia Rose Keegan, Roman Banks, Andrew Barth Feldman e Asher Angel.

La prima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie è disponibile su Disney+. La serie ha ottenuto ottime recensioni di critica e pubblico e ha ricevuto il GLAAD Media Award. Tim Federle (Ferdinand) è il creatore e produttore esecutivo.