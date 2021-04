The Day Before: ecco i dettagli dal video gameplay

The Day Before è il prossimo gioco MMO di casa Fntastic. Previsto in arrivo per il scondo trimestre di questo 2021, il titolo survival post-apocalittico ha finalmente ricevuto il suo primo video gameplay (via IGN): 13 minuti circa, durante il quale sono stati svelati tanti dettagli, dal driving al sistema di battaglia, fino alla ricerca di materiali e ai combattimenti contro gli infetti.

The Day Before è ambientato in degli Stati Uniti post-apocalittici, devastati da una pandemia che ha ridotto la popolazione a un branco di zombie affamati di carne umana. Prepariamoci ad avventurarci nel paese distrutto, alla ricerca della verità su ciò che è successoe di risorse necessarie a sopravvivere.

Le immagini mostrate nel video gameplay hanno rivelato molti scenari d’aperta campagna, ma non mancheranno città da esplorare, complete di enormi grattacieli. Per quanto riguarda i mostruosi infetti, per il momento il comportamento dei grandi rivali del gioco appare abbastanza lineare: corrono verso di noi e possono essere sistemati con un semplice colpo alla testa.

The Day Before è pronto ad arrivare su PC (via Steam), mentre si attende ancora di scoprire la data dell’evento rinviato lo scorso 31 marzo. Non si sa ancora se il gioco arriverà anche su altre piattaforme, ma sembra che Fntastic voglia sviluppare delle versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Se proprio non vedete l’ora di giocare a questo titolo però, sappiate che è prevista anche una open beta: continuate a seguirci su Gamesvillage.it per tutte le novità sul gioco!