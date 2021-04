Resident Evil Village: svelate mappa, location e Madre Miranda!

C’è ancora grande mistero su quella che sarà la trama di Resident Evil Village, ottavo capitolo della fortunata serie survival horror di casa Capcom. Di certo sappiamo che il protagonista sarà di nuovo Ethan Winters, pronto ad avventurarsi in un inquietante villaggio, dove incontrerà degli esseri simili a lupi mannari e un’altissima vampira, Lady Dimitrescu, insieme alle sue figlie.

Tuttavia, al centro dell’intera vicenda potrebbe esserci la figura, ancora misteriosa, di Madre Miranda, e grazie a IGN abbiamo visto per la prima volta il suo ritratto, insieme ad alcune mappe del vilaggio che dà il titolo al gioco. Mappe che mostrano alcune location principali del titolo, come Castello Dimitrescu, una fabbrica, dei mulini e un bacino idrico all’interno del quale potrebbero esserci dei mostri in attesa.

Sulle mappe è intervenuto anche il director del titolo, Morimasa Sato:

“Quando uno sente la parola ‘villaggio’ potrebbe immaginarsi delle casette caratteristiche allineate lungo una strada, ma ovviamente questo non è abbastanza per realizzare un videogame. In particolare quando parliamo di un gioco horror,penso sia importante continuare a garantire nuove esperienze. All’interno del villaggio è importante continuare a dare nuove sorprese ai giocatori”

Per quanto riguarda Madre Miranda, sembra che sia stato rivelato un suo ritratto, e sembra proprio che la donna goda di una qualche considerazione divina o semidivina all’interno del villaggio. Ma Sato non vuole regalarci troppi spoiler:

“Per quanto riguarda Madre Miranda, penso sia meglio per i giocatori scoprire le cose da soligiocando. Ma vi dirò questo: Madre Miranda e l’intima natura del suo personaggio sono fattori estremamente importanti all’interno del gioco”

La maschera del personaggio, così come il suo look più in generale, sembra essere basato sui corvi. Almeno questo è quanto rivelato dall’art director Tomonori Takano:

“La maschera assomiglia al becco di un corvo. Come un simbolo dell’orrore, i corvi fungono da tema per Resident Evil Village anche nella sua interezza, e appariranno nel gioco. Dal momento che avrà un ruolo simbolico nel gioco, abbiamo implementato lo stesso tema anche nel design di Madre Miranda”

Per quanto riguarda Ethan, il protagonista del titolo, sembra che Resident Evil Village mostrerà un lato più personale del personaggio stavolta, e ci sono addirittura delle concept art che sembrano mostrare il suo viso. A questo proposito Takano ha sottolineato:

“Ethan è un personaggio senza volto, il che lo rende particolarmente difficile da creare. Se dovessi fare un disegno d questo personaggio… non avrebbe comunque un viso. Questo lo rende particolarmente difficile, ma anche in un gioco in prima persona ci sono dei momenti durante i quali potete vedere i suoi vestiti. Ci siamo anche sfidati con le cutscenes, per cui spero che anche voi non vediate l’ora”

Resident Evil Village arriverà il prossimo 7 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia. Il titolo avrà delle impostazioni grafiche multiple anche su console, che potrebbero essere mostrate nel nuovo trailer gameplay atteso per lo showcase del 16 aprile. Non dimenticatevi questo appuntamento!