The Way of the Househusband: confermata la seconda parte

L’esordio di The Way of the Househusband non ha riscosso il successo che Netflix si aspettava, con i fan della serie che si sono lamentati per le animazioni poco scorrevoli dei primi cinque episodi, ma nonostante questo il colosso dello streaming ha confermato l’arrivo di una seconda parte della prima stagione.

Il cast originale rimarrà lo stesso di questa prima parte, con Kenjiro Tsuda (Yu Gi Oh, One Piece, My Hero Academia), nel ruolo del protagonista Tatsu, Shizuka Ito (High School DxD, Sailor Moon Crystal) in quello della moglie Miku e Kazuyuki Okitsu (JoJo Bizarre Adventures, Berserk) in quello dello scagnozzo Masa.

L’anime è stato diretto da Chiaki Kon (Sailor Moon Crystal) con gli script di Susumu Yamakawa. L’anime è stato prodotto da J.C. Staff in collaborazione con Netflix.

L’anime segue le vicende di un membro della yakuza, Immortal Tatsu, che si è ormai ritirato e che si è dedicato a una vita da casalingo. Il manga originale, lanciato da Kousuke Oono nel febbraio del 2018, è attualmente serializzato sul sito Kurage Bunch di Shinchosha.

The Way of the Househusband ha vinto il Will Eisner Comic Industry Award come miglior pubblicazione umoristica lo scorso anno, ottenendo anche un grande successo di pubblico in Giappone, e un adattamento teatrale in live-action. Speriamo che la seconda parte dell’adattamento animato Netflix dell’opera possa mettere a tacere le critiche generate dalla prima.