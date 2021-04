Godzilla Singular Point: ecco la opening e l’ending!

Godzilla Singular Point è solo l’ultimo progetto dedicato al celeberrimo lucertolone del cinema nipponico. La serie anime ha già fatto il suo esordio in Giappone, mentre nel resto del mondo approderà soltanto più avanti nel corso del 2021. Nell’attesa di farsi scoprire e ammirare da tutti i fan dei kaiju però, la serie ha deciso di condividere la sua opening e la sua ending.

Toho Animation infatti, attraverso il proprio canale YouTube ufficiale, ha scelto di diffondere i due brani, in modo da lasciare che i fan scoprano la serie poco a poco. La opening, intitolata in case… è interpretata da BiSH, un famoso gruppo gruppo idol giapponese, la ending invece, intitolata Aoi, è stata affidata al gruppo rock nipponico Polkadot Stingray.

Godzilla Singular Point, prodotta dai due studi d’animazione Bones e Studio Orange, ha goduto del lavoro di due veri maestri come il veterano di Studio Ghibli, Eiji Yamamori (che ha curato il character design dei kaiju) e il creatore di Blue Exorcist, Kazue Kato che si è invece occupato dei personaggi umani.

L’opera è stata diretta da Atsushi Takahashi (RideBack), con un cast che comprende Yume Miamoto (The Misfit of Demon King Academy), Shoya Ishige (Yu Gi Oh! VRains), Wataru Takagi (Bleach, Hunter x Hunter), Misaki Kuno (The Seven Deadly Sins, Re:Zero) e Rie Kugimiya (Fullmetal Alchemist Brotherhood, Mobile Suit Gundam 00) e tanti altri ancora.

Con Godzilla Singular Point, Netflix vuole dare inizio a un nuovo progetto animato completamente dedicato a Godzilla, uno dei personaggi più iconici della cultura pop giapponese. La serie conterà 13 episodi che racconteranno una storia originale e mai vista prima!