Sony Bend Studio: gli sviluppatori di Days Gone erano a lavoro su un nuovo Uncharted?

Continuano le voci sui progetti dei vai team di sviluppo. Dopo quelle relative a Visual Arts Service e al remake per PlayStation 5 di The Last of Us a cui stava lavorando, poi passato a quanto pare nelle mani di Naughty Dog, oggi è il turno di Sony Bend Studio, team di sviluppo dietro il noto Days Gone. Sembrerebbe, infatti, che un nuovo Uncharted fosse in lavorazione presso Sony Bend fino a quando il developer non ha chiesto di essere sollevato dal progetto.

Il nuovo rapporto di Bloomberg, oltre gettare uno sguardo sul remake per PlayStation 5 di The Last of Us sopra citato, ha presumibilmente rivelato molte informazioni interessanti sul modo in cui Sony sta andando avanti con i piani di produzione per i suoi giochi, ma sotto sotto sarebbe stata nascosta la notizia che un nuovo capitolo Uncharted era nelle fasi iniziali di sviluppo.

Secondo le fonti del rapporto, uno dei team di Sony Bend era stato incaricato di lavorare a un nuovo Uncharted sotto la supervisione di Naughty Dog. Ciò sarebbe avvenuto dopo che Sony Bend aveva avuto la sua proposta per Days Gone 2, rifiutata a causa del lungo processo di sviluppo e dell’accoglienza critica fin troppo variegata che il gioco originale ha ricevuto.

Stando sempre al rapporto, molti membri dello staff di Sony Bend non sarebbero stati molto contenti di questo accordo, cosa che avrebbe portato a diverse uscite nel team prima che lo studio chiedesse formalmente di essere rimosso dal progetto, per dedicarsi allo sviluppo di un nuovo gioco tutto suo.

L’autore dell’articolo che ha dato avvio alla discussione, Jason Schreier, è intervenuto su Twitter per dire che non sa se il gioco Uncharted è ancora in fase di sviluppo dato che Sony Bend Studio ha chiesto di essere sollevato dall’incarico, e poiché si trattava di un qualcosa ancora “tutto su carta presso Bend”. E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento!