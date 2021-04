Ghost Recon Breakpoint: svelata la roadmap del 2021

Continua il supporto post-lancio di Ubisoft per Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (qui per la nostra recensione): lo studio transalpino, infatti, ha appena pubblicato la nuova roadmap 2021 per il gioco, rivelando così i piani per i prossimi due aggiornamenti significativi previsti e in arrivo nel corso dell’anno.

Il primo sarà l’attesissimo aggiornamento 4.0.0, denominato”Teammate Experience Update“, con un lancio previsto alla fine della primavera. Il suo obiettivo sarà quello di migliorare i compagni di squadra IA, introdotti nel precedente update. Non solo questi saranno più intelligenti, ma ci saranno anche nuove e divertenti funzionalità legate alle squadre IA, come ad esempio un nuovo sistema di progressione degli XP per i compagni di squadra IA, nuove skills e abilità, oltre a un registro delle missioni che permetterà di sperimentare queste nuove funzionalità, con l’aggiunta di ricompense ad hoc.

L’altro aggiornamento rivelato è l’update 4.1.0, parzialmente intitolato “Operation“, che arriverà in autunno. Pare infatti che Ubisoft, almeno per il momento, non voglia svelare di cosa si tratti di preciso, affermando solo che si tratta di un aggiornamento che varrà la pena aspettare. Il solo dato chiaro è che sarà la prossima grande operazione del gioco, una delle più grandi viste finora.

Questi due consistenti aggiornamenti costituiscono la roadmap per il 2021 di Ghost Recon Breakpoint, ma ciò non significa che Ubisoft non fornirà ulteriori update più piccoli nel mezzo per risolvere ad esempio eventuali bug che potrebbero insorgere lungo la strada. Vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, 4, Xbox One e Stadia.