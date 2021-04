Resident Evil Village: il director parla del futuro dell’audio 3D di PS5

Il mese prossimo vedrà l’uscita di Resident Evil Village, il nuovo capitolo della celebre serie horror. Come la maggior parte delle esperienze relative a questo genere, verrà dato un particolare rilievo al suono, un aspetto che è finito col diventare una caratteristica peculiare di PlayStation 5, grazie al suo audio 3D. Ebbene, Morimasa Sato, director del titolo horror in uscita, parla di quanto esso sia impressionante.

In un’intervista sull’ultimo numero di Official PlayStation Magazine, Sato ha manifestato grande considerazione per l’audio 3D della console next-gen di Sony, soprattutto in relazione ai giochi horror. Afferma di essere rimasto così colpito da questa feature da vederlo persino come la futura caratteristica chiave dei titoli appartenenti a questo genere.

Per un gioco come Resident Evil Village, dove l’esplorazione è un pilastro fondamentale del gameplay, direi l’audio 3D. Puoi già provare un assaggio di questo nella Maiden demo: i passi degli abitanti del castello mentre salgono le scale, oppure i suoni di “qualcosa” che si muove nella cantina buia… L’efficacia dell’audio 3D nel creare uno spazio audio convincente ha superato le mie aspettative. Nell’horror, creare il senso di una presenza oltre la scena visiva sullo schermo è essenziale, quindi penso che l’audio 3D sarà indispensabile nei giochi horror d’ora in avanti.



Resident Evil Village uscirà il 7 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia. Nel frattempo, un nuovo evento dedicato al gioco è stato fissato per il 16 aprile.