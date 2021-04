Returnal: il compositore parla delle sfide nel comporre per film e per videogiochi

A breve arriverà su PlayStation 5 l’esclusiva Returnal, titolo horror fantascientifico di Housemarque con la protagonista intrappolata in un loop temporale su di un pianeta alieno. La colonna sonora è stata affidata a Bobby Krlic, compositore britannico noto sul palco come The Haxan Cloak.

In una recente intervista sul blog ufficiale di PlayStation, Krlic ha parlato del suo lavoro sul gioco. Ha prodotto molta musica per diversi contesti, ed il suo precedente lavoro con una colonna sonora è stato per Midsommar, film horror del 2019. Quando gli è stato chiesto delle differenze e delle sfide tra il comporre per un gioco o per un film, ha detto che ce ne sono tante, e che gran parte delle sue intenzioni sono di cercare di abbinare l’umore e l’emozione di ciò che il giocatore cerca di provare.

Infatti, alla domanda: “quando si lavora su una pellicola, ogni scena si sviluppa in modo preciso: il ritmo e l’evolversi degli eventi sono noti, dall’inizio alla fine. Ma in un gioco, tutto può cambiare in un istante in base alle scelte dei giocatori. Cosa comporta questo nel comporre una colonna sonora?”, Krlic risponde:

Per certi versi è una sfida aggiuntiva. Ma d’altra parte è anche uno degli aspetti che ho più amato nel corso di questo lavoro: la necessità di attingere alle emozioni provando a svilupparle in vari modi. Per esempio, si può provare a prolungare una traccia, oppure lasciarla in sospeso a lungo, visto che il giocatore ha la possibilità di vivere una sequenza per tutto il tempo che desidera. Quindi la sfida diventa restare in un determinato momento musicale o trovare il modo di fermarlo. Inoltre, è necessario che ogni passaggio sia fluido, e che l’esperienza resti coinvolgente ed emozionante. Quindi la chiave è cercare di attingere all’emozione dominante di ogni momento, per poi esaminarla e cercare di renderla qualcosa di dinamico. È questo l’aspetto del lavoro che preferisco.

Returnal uscirà come esclusiva su PlayStation 5 il 30 aprile.